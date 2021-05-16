الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مخازن أسلحة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، استهداف العشرات من مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر، أن طائرت شنت غارات على مواقع إنتاج وتخزين أسلحة، بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لحماس.

كما جرى استهداف خلايا لمطلقي القذائف المضادة للدروع والوحدات الهجومية لأنظمة السايبر.

وذكر أن الطائرات أغارت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة على أكثر من 90 هدفا تابعا لحماس والجهاد الإسلامي في القطاع وفي مقدمتها منزل رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار قائد القوة العاملة ومسؤول الإمداد في حماس في خان يونس.

ومن منازل ومقار كبار القادة التي استهدفت مكتب سماح سراجي رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس، ومنزل يوسف عبد الوهاب قائد كتيبة الزيتون في مدينة غزة، ومنزل أحمد عبد العال في رفح المسؤول عن التهريب وعن الملف الاستخباراتي العسكري.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خمسة منازل دُمرت في قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قتل 42 شخصا وجرح 50 آخرون في الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، في حين لا تزال قوات الإنقاذ تحاول تحرير عشرات الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأطلق المسلحون الفلسطينيون حوالى 2900 صاروخ على إسرائيل وفقا لارقام الجيش . وشن الجيش الإسرائيلي 650 هجوما على الأقل في المنطقة الساحلية المكتظة بالسكان.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 192 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 1200 آخرون هناك حتى الآن.