الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية تعقد اجتماعا اليوم بشأن غزة

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أفاد تقرير إخباري بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية سيعقد اجتماعا قبل ظهر اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "يديوت أحرونوت" أن الاجتماع سيبحث "استمرار الأعمال القتالية" بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية: "لا عملية أكثر عدالة وأخلاقية من العملية التي ننفذها الآن. ولم تكن أي دولة في العالم لتقف مكتوفة الأيدي إزاء تهديد القتل بالصواريخ".

وأضاف: "نواصل العمل بكل قوة ونسدد للتنظيمات الإرهابية ضربات ساحقة... نضرب حماس والبنى التحتية الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة وبكل الأبعاد".