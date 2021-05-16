63 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس بقرى الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الموقف التنفيذي للمدارس المُدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف حياة كريمة بمركز الحسينية، والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لإحداث نقلة تعليمية مميزة لأبناء تلك القرى.

وأضاف المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى؛ لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، بتكلفة إجمالية 63 مليون و330 ألف جنيه، لإضافة 143 فصل مدرسي جديد، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن المدارس الجديدة في 8 قرى، تتم ـعمال الإنشاء والتطوير والتوسعة بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية ورئاسة مركز ومدينة الحسينية؛ لتطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة.