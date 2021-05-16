فض 3 سرادقات لإقامة أفراح بكفر الشيخ وتشميع عبارتين بفوه

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، من فض سرادقين بقريتين تابعتين لمركز كفر الشيخ ، كما تم تشميع عبارتين نيليتين بفوه لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية، كما تم فض سرادق بقرية تابعة لمركز قلين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، على فض سرادقي أفراح بقريتي صندلا و الحمراء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما تمكنت حملة بإشراف علي سلامة ، رئيس مركز ومدينة قلين من فك صوان كبير لإقامة فرح بقريه ميت الديبه، كما تمكنت حملة بإشراف وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه من تشميع عبارتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.