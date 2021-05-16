يلفت انتباه المارة بشوارع بنغازي شرقي ليبيا، ذلك الموكب الصاخب من الدراجات البخارية الهوندا والهارلي والكواساكي، التي لا تكون إلا بحوزة هاو يعشق قيادتها، وبين هدير محركات الدراجات المندفعة تخرج صورة أكثر حيوية ولطفا عن ليبيا التي أرهقتها سنين من الصراعات المسلحة.

ويقول أحمد الفيتوري، رئيس نادي راكبي الدراجات النارية ببنغازي، لفرانس برس، إنهم يريدون إعطاء صورة بأنه كما يوجد من يحاربون في ليبيا، فهناك أيضا من يحبون ممارسة الهواية.

وأضاف الفيتوري، أن النادي نشأ بوقت صعب حين كانت بنغازي تحت سيطرة الجماعات المتطرفة، ورغم ذلك كان أفراد الفريق يمارسونهوايتهم أثناء وجود معارك حول المدينة.

ويقول فخري مصطفي، نائب رئيس النادي، إن راكبوا الدراجات النارية كانوا فئة مهمشة من الرياضيين طوال عهد الرئيس السابق معمرالقذافي، إلا أنه في السنين الأخيرة بدأ الأهالي يتفاعلون مع مواكب الدراجات النارية ويلتقطون الصور معهم.

وبجانب المواكب الاستعراضية، يقوم أفراد النادي المؤلف من 100 هاوٍ بالمشاركة في حملات جمع التبرعات وبالاحتفالات الشعبية كإحياء ذكرى البطل عمر المختار.

وفي رمضان الماضي، عكف أفراد النادي على استغلال دراجاتهم النارية لتوزيع المشروبات والأطعمة الخفيفة على المارة بالشوارع قبيل الإفطار.