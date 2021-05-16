دراسة تشير إلى ارتباط معظم كسور العمود الفقري لدى الأطفال بعدم ارتداء أحزمة الأمان

تحدث ثلثا كسور العمود الفقري عند الأطفال ، وخاصة بين المراهقين ، في حوادث السيارات (MVAs) عندما لا يتم استخدام أحزمة الأمان، وفقًا لدراسة أجريت عن كسور العمود الفقري .

وقال الدكتور" فيشال سارواهى"، الأستاذ فى "مركز كوهين الطبى للأطفال " فى مدينة "نيويورك" الأمريكية :" أكثر من 60 % من كسور العمود الفقري للأطفال تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، بالتزامن مع بداية القيادة القانونية " ، مشددا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لزيادة استخدام حزام الأمان، لا سيما من قبل السائقين الأصغر سنًا، ويوضحون الصدمات المحتملة التي يمكن تجنبها من خلال استخدام حزام الأمان المناسب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه أحدث الإحصاءات عن أن حوادث السيارات هي السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقين في الولايات المتحدة.. فقد أبلغت العديد من الدراسات السابقة عن ارتفاع معدلات إصابات العمود الفقري لدى الأطفال، خاصةً لدى المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق .

وتؤكد هذه الدراسة الجديدة أن حوادث السيارات ( MVAs ) تسبب معظم كسور العمود الفقري لدى الأطفال والمراهقين ، مع ارتفاع معدلات الإصابات الأخرى.. وترتبط كسور العمود الفقري عند المرضى الصغار أيضًا بمعدل وفيات يبلغ 3 % ، مع حدوث العديد من الوفيات بين السائقين والركاب غير المقيدين.

باستخدام بنك بيانات الصدمات الوطني التابع للكلية الأمريكية للجراحين ، درس الباحثون 34,563 مريضًا من الأطفال ( أقل من 18 عامًا ) أصيبوا بكسور في العمود الفقري بين عامي 2009 و 2014. حيث أصيب 45430 بفقرات مكسورة .

وبشكل عام ، يمثل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا حوالي 63 بالمائة من كسور العمود الفقري ، ثلثاها حدث في MVAs. تشير هذه النتائج إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه المراهقون على رخصة القيادة ، يكون السائقون والركاب أكثر عرضة لخطر حوادث السيارات ( MVA ) مما يؤدي إلى كسر العمود الفقري.

وتشير البيانات إلى أن 58% من المصابين كانوا من الذكور.. وتم تسجيل حوادث كسور العمود الفقري عند الأطفال الأكثر شيوعًا في الجنوب بنسبة 38 % ، ربما بسبب نقص وسائل النقل العام مما أدى إلى مزيد من المركبات على الطريق.

كما تظهر الدراسة أيضًا تأثير استخدام حزام الأمان على هذه الإصابات المدمرة.. وكتب الدكتور صروهي والمؤلفون المشاركون أن "ما يقرب من ثلثي كسور العمود الفقري للأطفال التي حدثت في حوادث السيارات ( MVAs ) في الأطفال الذين لم يستخدموا الأحزمة ".

فبدون أحزمة الأمان ، تزداد مخاطر الإصابات الشديدة أو المتعددة والوفاة بشكل كبير ، مع زيادة كبيرة في معدل الوفيات من 29.3 % إلى 70.7 % - أكثر من الضعف .

وكانت البيانات المتعلقة باستخدام حزام الأمان متاحة لما يقرب من 19,000 مريض ، مع ما يقرب من ثلثي المرضى (65.9 % ) غير مقيد.

وكان (44.2 %) من المرضى غير المقيدين فى حوادث السيارات (MVAs ) من المراهقين.. على الرغم من وجود نسبة مئوية أكبر من حوادث السيارات ( MVAs ) التي تحدث في الجنوب بشكل عام ، فإن النسبة المئوية لكسور العمود الفقري من حوادث السيارات ( MVAs ) للسائقين والركاب غير المقيدين كانت متشابهة في جميع مناطق الولايات المتحدة؛ ما يقرب من ثلثي جميع المراهقين في جميع المناطق - الشمال الشرقي والغرب الأوسط والغرب والجنوب - المشاركون في حوادث ( MVAs ) لم يرتدوا أحزمة الأمان.

ولفتت الدراسة إلى أنه عندما تم ارتداء أحزمة الأمان، كان معدل كسور العمود الفقري أقل بكثير بالنسبة لجميع السائقين والركاب. وقلل استخدام حزام الأمان من خطر الوفاة بأكثر من 20%.

وناقش الدكتور صروهي وزملاؤه الأساليب المستهدفة باستخدام التكنولوجيا وحملات التوعية الإعلامية لزيادة استخدام حزام الأمان بين الشباب ، بالإضافة إلى الدراسات التي توضح أهمية المعايير الاجتماعية والثقافية المتعلقة بأحزمة الأمان.. وخلص الباحثون إلى أن: "ضمان ارتداء السائقين الشباب الجدد لأجهزة واقية يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات المرتبطة بحوادث السيارات (MVA) ".