أردوغان يدعو في اتصال مع روحاني إلى «تلقين إسرائيل درسا رادعا»

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني حسن روحاني، إنه يتعين على المجتمع الدولي "تلقين إسرائيل درسا رادعا" بسبب اعتداءاتها على الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال أردوغان: "يتعين على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد هجماتها المتهورة".

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول إن "قضية فلسطين لا تزال القضية المشتركة الأكثر أهمية وحيوية للأمة الإسلامية".

ودعا إلى "ترسيخ كافة الطاقات المتاحة بما في ذلك طاقات المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف التصدي لعدوان وجرائم الكيان الصهيوني".

ولفت إلى "ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التعاون الثنائي بين طهران وأنقرة لتسوية الأزمات الإقليمية بما فيها الأزمة الراهنة في سورية واليمن".

وتابع أن "مواصلة التعاون في صيغة أستانا من شأنه أن يسرع في وتيرة حل الأزمات".