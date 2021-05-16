عظيمة: الفوز على الجونة يدفع المقاصة لانتصارات أخرى قادمة

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لمصر المقاصة، أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة مساء أمس بهدف نظيف في الدوري الممتاز، يمثل دافعًا لناديه من أجل تحقيق انتصارات أخرى بالمباريات القادمة.

وقال عظيمة في تصريحات تليفزيونية: "الفوز في مباراة اليوم كان بمثابة دافع لنا خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق انتصارات أخرى في المباريات القادمة”.

وتابع المدير الفني لنادي مصر المقاصة: ”كنا مستحوذين على الكرة طوال الوقت حتي تمكنا ترجمة تلك السيطرة إلى هدف، والحصول على ثلاث نقاط أمام خصم مثل نادي الجونة".

وأتم عظيمة تصريحاته قائلا: "خالص الشكر للاعبين على ما قدموه اليوم من أداء جيد، كنا نتعرض إلى بعض التوتر خلال المباراة، لكن استطعنا أن نزيله ونخرج بالنقاط الثلاثة“.

يذكر أن نادي مصر المقاصة يتواجد في المركز الـ 9، في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري لكرة القدم برصيد 30 نقطة.