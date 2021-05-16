المجلس العربي للطفولة يدعو لوقف استهداف أطفال فلسطين

أدان المجلس العربي للطفولة والتنمية ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، والتي تمثل جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الطفل التي كفلتها له المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ودعا المجلس، في بيان أصدره، اليوم، باللغتين العربية والإنجليزية- إلى وقف استهداف الأطفال، معلنا تضامنه الكامل مع كل الجهود التنسيقية الرامية إلى التهدئة.

وأكد أن العالم أجمع يشهد على مدار الأيام السابقة أحداث العنف المتصاعد التي يمارسها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بأحداث حي الشيخ جراح بالقدس وطالت حرمة المسجد الأقصى، وامتدت إلى تدمير منازل ومناطق يقطنها المدنيون، فخلفت مئات الشهداء والمصابين من بينهم 41 طفلا فلسطينيا وفق المصادر المعلنة حتى الآن.