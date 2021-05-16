فيسبوك تضيف القدرة على نسيان المعلومات غير المهمة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة شبكة التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأمريكية فيسيبوك أنها بدأت إضافة خاصية جديدة تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في نسيان المعلومات غير المهمة، وهو ما يساعد أجهزة الكمبيوتر في إنجاز المهام بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

يذكر أن شبكة فيسبوك تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى الضار مثل التحريض على الكراهية أو العنف وفي تصنيف المحتوى على خدمة "نيوز فيد" وفي تنفيذ مهام آخرى. ومع وصول مستخدمي فيسبوك إلى حوالي 85ر2 مليار مستخدم شهريا، أصبحت الشبكة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيام بالمزيد من المهام.

وقال خبراء في شركة فيسبوك إنهم طوروا وسيلة جديدة تعرف باسم "مدى الصلاحية" لكي تساعد نظام الذكاء الاصطناعي في تعلم كيفية نسيان كميات كبيرة من المعلومات غير ذات الصلة أو التافهة.

وأضاف الباحثون أن كل جزء من المعلومات يحصل على تاريخ انتهاء صلاحيته وهو ما يوفر مساحات في ذاكرة جهاز الكمبيوتر ليتم الاستفادة منها في التركيز على التفاصيل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة. في الوقت نفسه فإن الأسلوب الجديد يستطيع التنبؤ بالمعلومات الأكثر أهمية ليتم الاحتفاظ بها للفترة المطلوبة.

وقال سيانبايار سوخباتار وأنجيلا فان الباحثان في شركة فيسبوك: "على سبيل المثال إذا كان النموذج هو تدريب النظام على أداء مهمة التنبؤ بالكلمة المطلوب كتابتها، من المحتمل أن يتعلم نظام الذكاء الاصطناعي تذكر الكلمات النادرة مثل الأسماء لكنه سينسى الكلمات الشائعة جدا.

وقالت فيسبوك إنه بتطوير تقنية "مدى الصلاحية" فإنها تقترب خطوة نحو جعل أجهزة الكمبيوتر تمتلك ذاكرة مثل ذاكرة الانسان، التي تحتفظ بشكل طبيعي بالمعلومات المهمة وليس كل تفصيلة تعرفها.