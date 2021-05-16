 6 يونيو المقبل .. بدء تسليم 792 وحدة «دار مصر- القرنفل» بالقاهرة الجديدة - بوابة الشروق
الأحد 16 مايو 2021 3:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

6 يونيو المقبل .. بدء تسليم 792 وحدة «دار مصر- القرنفل» بالقاهرة الجديدة

محمد علاء
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 3:06 م

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، في تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

 

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك