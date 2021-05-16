قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، في تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.