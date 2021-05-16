أعلن متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن انطلاق مبادرة لتنشيط السياحة بعنوان "أنا أقدر"، تحت إشراف فريق عمل المتحف، بالتعاون مع شباب محافظة جنوب سيناء.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الهدف المبادرة هو تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، وزيادة وعي الأثري للشباب، وربطهم بالمقتنيات الأثرية التي تعبر عن تاريخ أجدادهم، وذلك من خلال العمل التطوعي الذي يقوم به شباب المحافظة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف المقرر يوم 18 من شهر مايو الجاري.

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له اليوم الأحد، أن الأثريين بالمتحف قاموا بتدريب عدد من طلاب المدارس على الإرشاد السياحي، من خلال جولة إرشادية داخل صالات العرض المتحفي، ليتعرفوا من خلالها على أبرز المقتنيات الفريدة المعروضة بمتحف شرم الشيخ.

وأكد مدير المتحف، أن هؤلاء الطلاب قاموا بعمل محاكاة لمهنة المرشد السياحي داخل المتحف، وجرى اسناد لكل طالب مهمة الشرح لزائرين مختلفين من رواد المتحف بلغات مختلفة، مثل اللغة الإنجليزية، والروسية، وكذلك اللغة الإيطالية وغيرها.

وأشار إلى أن الطلاب الذي شاركوا في المبادرة أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك المبادرة، كما جرى إعداد فيديو خاص متميز لهذه المبادرة، يوضح الأداء المتميز الذي قام به الطلاب خلال شرح وتوضيح العروض المتحفية للزائرين.