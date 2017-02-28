مصرع طفل دهسته سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقى طفل مصرعه، وأصيب ثلاث أشخاص أخرين، اليوم الأحد في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ملاكي رقم ( 829 - س. ر. ج)، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 10 كيلو من منطقة سهل القاع بمدينة الطور اتجاه مفارق كاترين.

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل عبدالرحمن أمين حسين، 8 سنوات، مكان الحادث نتيجة الدهس، وإصابة كلًا من أمين حسين بهجت 39 عامًا، وسارة محمود خطاب، 32 عامًا، وناهد أمين حسين 12 عامًا، وجميعهم من محافظة القاهرة.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، و إخلاء موقع الحادث، وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة.