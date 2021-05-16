سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0639 صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 9ر32 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 77ر3 مليون حالة، بتغير طفيف عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية ألاباما زيادة بنسبة 4ر0% في الإصابات عن الوقت نفسه أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 539 ألفا و829 حالة.

وسجلت ولاية ميتشجان أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغ 112 شخصا.