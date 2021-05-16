وكيل صحة الغربية يقدم هدايا رئيس الجمهورية لأسر شهداء الجيش الأبيض في عيد الفطر

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية هشام، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في لفتة إنسانية، تقديرا من القيادة السياسية لدور شهداء «الجيش الأبيض» من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وفاتهم المنية لتصديهم فيروس كورونا المستجد.

وزار وكيل الوزارة، نيابة عن الرئيس، منازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، من "الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين" بكافة أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء؛ وذلك تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزى لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأكد عبد الناصر، أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها القيادة السياسية لهم، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة رئيس جمهورية لا ينسي أبناءها وأبطالها، ولا يدخر جهد أو مال من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية ، عن شكرهم وأمتنانهم لما قام به رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال «الجيش الأبيض»، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل في موقعه ظل الفترات الصعبة التى تمر بها البلاد.