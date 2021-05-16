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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية عن إطلاق قناة جديد على تطبيق "تيليغرام" بعد حظر قناتها الرسمية.

وكان تطبيق "تيليغرام" أعلن عن حظر القنوات الرسمية لحركة "حماس" و"كتائب القسام" بسبب "انتهاك شروط الاستخدام".