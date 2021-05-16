 بعد حظر قناتها على تطبيق «تيليجرام».. حركة «حماس» تطلق قناة جديدة - بوابة الشروق
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بعد حظر قناتها على تطبيق «تيليجرام».. حركة «حماس» تطلق قناة جديدة

رويترز
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 4:43 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 4:43 ص

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية عن إطلاق قناة جديد على تطبيق "تيليغرام" بعد حظر قناتها الرسمية.

وكان تطبيق "تيليغرام" أعلن عن حظر القنوات الرسمية لحركة "حماس" و"كتائب القسام" بسبب "انتهاك شروط الاستخدام".

 

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