منظمة التعاون الإسلامي تتهم إسرائيل بشن اعتداء همجي على الفلسيطنيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي" الذي تشنه إسرائيل على الفلسطينيين وطالبت بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحذرت منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 عضوا من أن الهجمات الإسرائيلية ستكون لها "انعكاسات خطيرة" على الأمن الإقليمي والعالمي.

وقالت المنظمة في بيان عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت، إن منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال، بما في ذلك عدم احترام الأماكن المقدسة، ولاسيما قدسية المسجد الأقصى.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من السعودية مقرا لها أنها تؤكد مسؤولية مجلس الأمن الدولي للتحرك بسرعة لإنهاء الهجمات الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجاء اجتماع المنظمة بناء على طلب من السعودية.

واتهمت المملكة اليوم الأحد إسرائيل بارتكاب انتهاكات فاضحة، ضد الأماكن الإسلامية المقدسة والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في خطاب متلفز باجتماع منظمة التعاون الإسلامي إن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وجه السرعة لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بمساعدات وعلاج المصابين في غزة.