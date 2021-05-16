الجيش الإسرائيلي: مسلحون فلسطينيون أطلقوا نحو 3100 صاروخ من غزة

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ذكر الجيش الإسرائيلي، أن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا حوالي 3100 صاروخ على إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.

وأعلن الجيش مساء اليوم الأحد، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت حوالى 1210 صواريخ منها.

ولم يصل نحو 450 صاروخا من الصواريخ التي أطلقت إلى إسرائيل وسقطت في المنطقة الساحلية.

وتستخدم منظومة القبة الحديدية الرادار للكشف عن المقذوفات التي تقترب وتطلق صاروخا اعتراضيا لتدمير قذيفة معادية في الهواء قبل أن تصل إلى هدف ما.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الجيش الإسرائيلى لديه أوامر صارمة بإطلاق صواريخ اعتراضية فقط اذا هدد هجوم ما المناطق المأهولة بالسكان.

وذكرت تقارير إعلامية، أن نشر صاروخ اعتراضي يكلف ما يعادل حوالي 80 ألف دولار.