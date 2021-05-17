 تظاهرة جديدة لأبناء الجاليات العربية في النمسا تضامنا مع فلسطين - بوابة الشروق
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تظاهرة جديدة لأبناء الجاليات العربية في النمسا تضامنا مع فلسطين

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 11:27 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 11:29 م

تظاهر المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا اليوم الأحد، أمام مقر رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي في وسط العاصمة فيينا، احتجاجا على موقف النمسا الموالي للحكومة الإسرائيلية، بعد الاعتداءات التي جرت على مدى الأيام الماضية في غزة والقدس.

وقال ماركو جامر المتحدث باسم الشرطة النمساوية إن حوالي مئات الأشخاص تجمعوا وهم يرفعون أعلام فلسطين أمام المستشارية، في مظاهرة لم تحصل على ترخيص مسبق، ولكن المظاهرة كانت سلمية.
وأضاف المتحدث أن المنظمين أبلغوا الشرطة بموعد المظاهرة، وتم رفضه، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر من قبل الشرطة لمنظم المظاهرة بسبب الإصرار على التجمع رغم رفض الشرطة.

يشار إلى أن الجاليات العربية والإسلامية في النمسا تضغط على الحكومة النمساوية، من خلال عدة مظاهرات من أجل رفع العلم الإسرائيلي الذي تم وضعه فوق مقر المستشارية، ويرفض المتظاهرون مغادرة المكان قبل رفع العلم.

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