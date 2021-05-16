مقتل طفل بعد انهيار منزلين فيما يشتبه بأنه انفجار غاز في انجلترا

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لقي طفل حتفه جراء ما يشتبله بأنه انفجار غاز أدى إلى انهيار منزلين في شمال غرب انجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن شرطة لانكشاير أعلنت إنه جرى استدعاؤها إلى موقع الانفجار في منطقة هيشام الساعة 0240 صباحا (0140 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد بعد ورود أنباء عن انهيار "عدد" من المنازل.

وأكدت القوة في وقت لاحق وفاة طفل، مضيفة أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر: "لا نزال في موقع انفجار غاز مشتبه به في مالوديل أفينيو هيشام أدى إلى انهيار منزلين وإلحاق أضرار بالغة بمنزل آخر".

كما قالت الشرطة: "للأسف، يمكننا الآن تأكيد وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة. قلوبنا مع جميع المتضررين".

وتم إقامة طوق أمان وإجلاء سكان المباني المجاورة، وفقا لخدمات الإنقاذ.