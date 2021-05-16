 4 شهداء فلسطينيين في غارتين إسرائليتين على رفح وبيت حانون - بوابة الشروق
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4 شهداء فلسطينيين في غارتين إسرائليتين على رفح وبيت حانون

غزة أ ش أ
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 7:06 م

استشهد 4 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بالقصف شمال شرق محافظة رفح؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخر.
وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة أخرى من المواطنين في بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين وإصابة العديد من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أُصيب، شابان بالرصاص الحي خلال اعتداء مستوطنين متطرفين في حي الأشقرية قرب بلدة شعفاط في القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين في شعفاط أطلقوا الرصاص الحي باتجاه مجموعة من الشبان؛ ما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.

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