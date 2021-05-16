محافظ بورسعيد: استمرار الحملات لمراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء خلال الفترة الحالية وعيد الفطر المبارك، نظرا للجهود المتواصلة لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الازدحام والتكدس خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، اليوم الأحد، أهمية وعي المواطن بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الحدائق والشواطئ وغلق المقاهي والكافتيريات في التاسعة مساء، موضحا أن حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء أسفرت عن توقيع عدد من الغرامات على المخالفين، وتشميع بعض المحال والمقاهي المخالفة لقرارات الغلق في التاسعة مساء، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه المرحلة.

وأكد استمرار الحملات المكثفة للجهات التنفيذية والأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة تنفيذ التوجيهات من أجل السلامة العامة والخروج من هذة المرحلة الحرجة بسلام.

ولفت إلى استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى والتواصل بين غرفة عمليات المحافظة والأحياء وإدارة الازمات ومتابعة مستجدات الأوضاع اولا بأول حرصا على سلامة المواطنين.