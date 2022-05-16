ذا هيل: تباطؤ وتيرة تلقي الجرعات المعززة تعرض الأمريكيين من كبار السن للخطر

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن تلقي الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا، يشهد حالة من التباطؤ في الولايات المتحدة -لا سيما بين كبار السن- ما يترك الملايين من الأشخاص غير المحصنين، عرضة لخطر الإصابة بعدوى خطيرة والموت.

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه بعد وصول نسب الإصابة بكورونا إلى أدنى مستوياتها في أواخر مارس وأوائل أبريل الماضيين، ارتفعت الإصابات بكوفيد-19 بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد، كما زادت حالات دخول المستشفى بنسبة 20% خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن الوفيات ظلت منخفضة نسبيا، وذلك وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الصحة يحثون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما على الحصول على جرعة معززة ثانية، غير أن الكثير منهم لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد.

وأوضحت أن بيانات مركز السيطرة على الأمراض، أظهرت تلقي حوالي 69% من الأشخاص فوق سن 65 عاما جرعة معززة، وبشكل عام حصل أقل من نصف الأمريكيين المؤهلين من جميع الأعمار على جرعة معززة.

ووفقا لتحليل للبيانات الفيدرالية، لم يتلق أكثر من مليون عامل في دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة وأكثر من 350 ألف مقيم أول جرعة معززة من فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أنهم كانوا مؤهلين منذ الخريف الماضي.