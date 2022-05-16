الرئيس السيسي يهنئ باراجواي بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية باراجواي ماريو عبده بينيتيز ؛بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة جمهورية باراجواي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .