الرئيس السيسي يهنئ باراجواي بذكرى يوم الاستقلال

السيسي يوفد مندوبا إلى سفارة الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وزير الاتصالات للشيوخ: نريد أن يكون هناك مركزا إبداعيا في كل محافظة لمساعدة الشباب