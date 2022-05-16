الجيزة تزيل التعديات أسفل كوبري الساحل وتضبط 26 طن دقيق بلدي مدعم بقصد احتكارها

كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي شمال، بإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التي تسيء للمظهر الحضاري بالمنطقة أسفل كوبري الساحل بشارع الوحدة تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.

وفي ذلك الإطار، أوال حى شمال الجيزة، الإشغالات والأكشاك والمنشأت المخالفة الكائنة أسفل الكوبري والتنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ولكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام وإزالة جميع أوجه الإشغال واستغلال المواقع أسفل الكباري لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثماري منها يستخدم في تطوير المناطق المحيطة بها.

من جهة أخرى، وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط 20 طن أرز داخل مخزن تجميع بمنطقة غمازة الكبري بقصد احتكارها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز الصف والإدارة التموينية على مواقع تشوين القمح المحلي بدون تصريح و بالإشتراك مع مباحث تموين الجيزة، حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 6 أطنان قمح محلي بدون تصريح داخل مخزن لتجميع القمح المحلي بالجزيرة الشقراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة التموين بالصف.

وشملت المجهودات التموينية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرور على موردي القمح بمركز الصف بقرى الأقواز والجزيرة الشقراء و عرب الحصار والفهميين، وقد تبين عدم التزام 2 مورد بتوريد الأقماح بالشون والصوامع المحددة لهم و توجيههم بضرورة الالتزام بالتوريد بالأماكن المحددة مع المتابعة الدورية لهم .