قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آخر تحديثاته التي أصدرها، اليوم الإثنين، في جنيف، عن أعداد الضحايا المدنيين في مختلف مناطق اوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس /الأحد/ بلغ 7564 شخصا، وأن عدد من لقوا حتفهم من المدنيين بلغ 3668 شخصا فى حين بلغ عدد المصابين 3896 شخصا.

ولفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين في منطقة دونيتسك ولوجانسك بلغ حتى الآن 2014 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 2017 شخصا، وأشار إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية شهدت مقتل 1890 مدنيا، بينما بلغ عدد المصابين 1528 شخصا.

وأوضح التحديث الأممي أن عدد القتلى المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الآن 124 شخصا في الوقت الذي بلغ عدد الجرحى 489 شخصا.

على صعيد متصل، أوضح التحديث أن مناطق أوكرانية أخرى (هي مدينة كييف وشيركاسي وشيرينهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريجيا ودينبروبتروفيسك وبولتافا وريفين وفينيتسيا وزيتومير) شهدت عدد قتلى من المدنيين بلغ حتى الآن 1654 شخصا في حين بلغ عدد الجرحى 1879 شخصا.

وأردف المكتب الأممى أن معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم كانت وفاتهم إثر استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الصاروخية والجوية.