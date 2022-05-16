تقرير: صراع بين جالطة سراي وبشكتاش للتعاقد مع لاعب الزمالك

كشف تقرير صحفي، عن وجود رغبة لدى اثنان من أندية الدوري التركي لضم، أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة «TGRT Haber» في تقرير لها، أن ناديي بشكتاش وجالطة سراي يرغبان في التعاقد مع زيزو، بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه مع ناديه والمنتخب خلال الفترة الماضية، وأصبح على رادار العديد من الأندية العربية والأوروبية.

وأكد التقرير أن الاهتمام من جانب جالطة سراي وبشكتاش بالتعاقد مع زيزو، يأتي في ظل رغبة الناديان في تعزيز صفوفهما الهجومية، من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري التركي من جديد.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 22 مباراة بالدوري وإفريقيا، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 7 آخرين، ولا يزال عقده ممتد حتى 30 يونيو 2024.