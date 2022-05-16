التحفظ على أدوية سرطان مُهربة بمطار برج العرب في الإسكندرية

قررت نيابة ثان العامرية في الإسكندرية، التحفظ على أدوات زرع شعر، وأدوية مضادة لفطريات مرض السرطان، محظور استيرادها، قادمة تركيا، عبر مطار برج العرب الدولي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع صاحب المضبوطات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب في الإسكندرية، إخطارًا من الجهات المعنية، يفيد أنه وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طائرة "اسطنبول"، اشتبه رئيس الوردية، في الراكب المصري "ح.ع.ا"، القادم من تركيا، وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين صحة الاشتباه.

وبتشكيل لجنة "أمنية – جمركية" وتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود أدوية بشرية عبارة عن "أقراص لعلاج فطريات مرض السرطان، وكذلك أدوات زرع شعر، وقدرت قيمة التعويضات المالية عنها بمبلغ 364 ألف جنيه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.