جامعة اليرموك الأردنية تعلن تخصيص منحة دراسية باسم شيرين أبو عاقلة

أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن إدارة الجامعة أوصت مجلس الأمناء بالسير بإجراءات تخصيص منحة دراسية باسم الصحفية شيرين أبو عاقلة، تخليداً لذكراها وإخلاصها وتفانيها في عملها، مقدما تعازي أسرة الجامعة إلى عائلة الصحفية والشعب الفلسطيني، والأسرة الإعلامية كافة.



وقال في افتتاح ندوة نظمتها كلية الإعلام بالجامعة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي شارك فيها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فايق حجازين، مندوبا عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، إن يوم الصحافة العالمي، هو ناقوسُ يَدُقُ من أجل ضرورة احترامِ حُرية الصحافة وأخلاقياتها، وتوفيرِ بيئةٍ إعلاميةٍ حرةٍ وآمنةٍ للصحافيين، بما يُمكنهم من ممارسة عَملِهم بحرفية وبالتزامٍ بقيّم الصحافة ومعاييرها.



وأكد مساد ضرورة توفير المنظومة التشريعية التي تكفل حرية الصحافة والنشر، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية والوسيلة الرئيسة للتعبير عن الحرية، لافتا إلى أن الأردن يمتاز بوجود إرادةً سياسيةً عُليا لإحداثِ تطوّرٍ نوعي وكمي بمنظومة الإعلام في إطار السَعي الجادّ لإحداث الإصلاح السياسي لتكونَ عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على أُسس مهنية وموضوعية، وبروح الحُريّة المسؤولة.



وبين أن الحريات الصحفية تعترضُها مشاكل وتراجُعات وتحديات متعددة في العديد من الدول، منوهًا إلى أن «رحيل أيقونة الإعلام الفلسطيني وإحدى خريجات قسم الصحافة المُتميزات الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الغدر - إلا دليلٌ صارخ على مُمارساتِ وخروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي».



ودعا مساد الطلبة إلى أن يحترموا حرية الصحافة المسؤولة والمُنضبطة، التي تعزز من دورهم المُجتمعي في المواقع الصحفية التي سيشغلونها لاحقاً.



وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الندوة التي أدارها نائب عميد كلية الإعلام الدكتور زهير الطاهات، إن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، يفتح المجال للبحث أكثر في مجال الحريات الصحفية، لافتا إلى أن اسرائيل لم تغتال الصحفية أبو عاقلة، بل اغتالت الحقيقة الكاملة التي لا تريد اسرائيل أن تظهر للعالم.



وشدد أن العديد من الدول حول العالم تستخدم الاعلام من أجل طمس الحقائق وتشويهها في ظل الأزمات، متابعًا: «عندما نتكلم عن حرية الإعلام فإننا نتكلم عن استقلاله من جميع النواحي، والجانب المادي مهم جدا، فوسائل الإعلام اليوم في الأردن والوطن العربي ككل تواجه العديد من المشاكل المادية، وفي الوقت الراهن تعاني وسائل الإعلام التقليدي من تغول وسائل التواصل الاجتماعي».



ولفت إلى أن ذلك يستوجب إعادة صياغة السياسة الإعلامية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي التي باتت مشبعة بخطاب الكراهية، كما يجب على وسائل الإعلام التقليدي تطوير أدواتها بما يمكنها من استعادة جزء من حصتها من الاعلانات.