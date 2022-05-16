طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، ويؤدي الطلاب الامتحان مقاليا بنسبة 30% من الأسئلة وإلكترونيا بنسبة 70% من الأسئلة في المدارس المجهزة، ويؤدي طلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا الامتحانات في الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدأ من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى تسليم الطلاب كراسة المفاهيم للطلاب داخل اللجان للاستعانة بها أثناء الإجابة، ولن يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

وعممت وزارة التربية والتعليم تعليمات على جميع المديريات التعليمية بالسماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم واستعمالها كمسودة.

وشددت الوزارة على شحن التابلت بنسبة 100%، التأكد من تحديث منصه الامتحان swiftAssess بآخر رقم الإصدار v1.5.28، تحديث التابلت نفسه لآخر نسخه تحديث من خلال الضبط، محذرة من محاولة فتح ثغرات على التابلت لأن التابلت مراقب ومتصل بشبكة المدرسة ومسؤول التطوير يتابع جميع الحركات على الجهاز وفي حالة فتح أي ثغرة سيتم تحرير محضر غش فورا وحرمان سنتين من الامتحان.

وأضافت أنه غير مطلوب من الطالب شحن الشريحة أو استخدامها لأن الامتحان على شبكة المدرسة فقط والمدارس مجهزة بالشبكات، محذرة من اصطحاب الموبايل مع الطلاب نهائيا حسب تعليمات الوزير ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليه.

وأكدت أنه لو حدث أية مشكلة وقت الامتحان خارج عن إرادة الطالب سواء في الشبكات أو نظام الامتحان سيتم تحرير محضر بذلك وسيؤدي الطالب الامتحان ورقيا نهاية الامتحانات.