كشف الجابوني، ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي والوداد المغربي السابق، عن موقفه من اللعب لنادي الزمالك، حال تقديم عرض للتعاقد معه، موضحا موقفه من تشجيع الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلاقي الأهلي نظيره الوداد، 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر أن يقام على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وقال إيفونا، في حديثه عن الأهلي، عبر قناة "الحياة": «لا أفضل توقع من سيفوز بدوري الأبطال، الأفضل سيفعل ذلك ويتوج باللقب، ولكن إقامة المباراة في المغرب سيعطي أفضلية للوداد، مع وجود ميزة المشجعين وكل الظروف المحيطة».

وأضاف: «لكن المباراة تلعب على أرض الملعب بين 11 لاعب من كل فريق وهذا هو الفيص، وأعتقد أن الأهلي لديه الكثير من المميزات أيضا من الناحية التقنية والفنية، وتشيكلته أقوى بكثير وهو من أفضل فرق إفريقيا والعالم حاليا».

وشدد: «جماهير الأهلي أفضل مشجعين في العالم، وهم أسرتي الثانية، والوداد أسرتي الثالثة، ولكن الأهلي له مكانة خاصة في قلبي»

وعن موقفه حال تلقيه عرضًا من الزمالك، أتم حديثه قائلا: «أعتقد لن أوافق، لن أتحمل رد فعل مشجعي الأهلي، هم في قلبي وأحبهم كثيرًا، ولهذا السبب لن أستطيع أن أقبل عرض الزمالك».