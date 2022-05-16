أمرت إحدى المحاكم العليا في كينيا وزارة المالية بإعلان عقود اقتراض 5ر4 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل مشروع سكك حديدية.

وقال القاضي جون ماتيوف إن الحكومة فشلت في تقديم أي حجة مقنعة للإبقاء على هذه الاتفاقيات سرية، بعد أن طلب اثنان من نشطاء المجتمع المدني معلومات عن تمويل مشروع السكك الحديدية وتنفيذه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماتيوف قال في حكمه إن "مجرد طلب أي معلومة من المؤسسة العامة تمتلكها يلزم الموظف العام بتقديمها أو تقديم مبرر لإبقاءها سرية... المؤسسات العامة ملزمة دستوريا بمنح الشعب حرية الوصول إلى المعلومات حتى يمكنه ممارسة حقه، وعندما تحاول المؤسسات العامة حرمان أي شخص من حقه الدستوري في الحصول على المعلومات من خلال عدم الرد على طلبه أو التهرب منه يجب التصدي لهذا السلوك".

جاء حكم المحكمة الكينية بعد عام من إقامة اثنين من نشطاء المجتمع المدني دعوى قضائية للحصول على المزيد من المعلومات بشأن تمويل مشروع السكك الحديدية وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا حتى الآن.

وقال أحد الناشطين إنه تم استخدام هيئة موانئ كينيا كضمان للحصول على القرض من الصين وقد تستحوذ عليها الحكومة الصينية في حال التخلف عن سداد القرض. وفي عام 2018 نفى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والحكومة الصينية هذا الادعاء.