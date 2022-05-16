أعلن وليد عابدين المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إصلاح ماسورة المياه المكسورة بمنطقة حدائق الأهرام، وعودة المياه تدريجيا لكل المناطق.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت حدوث كسر مفاجئ بخط مياه 600 ملي بمنطقة حدائق الأهرام بعد فجر اليوم نتج عنه هبوط أرضي.

وأكد الشركة، توفير 10 عربات شفط مياه وعددا من عربات الكوبوتات، فضلا عن توفير عربات مياه تصل خلال نصف ساعة في حال طلب أحد المواطنين لتلك العربات، لافتا إلى انتشار أطقم الإصلاح بالمنطقة لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت.