أكثر من 8 آلاف شخص يعبرون القناة الإنجليزية إلى بريطانيا العام الجاري

أظهرت بيانات أن أكثر من ثمانية آلاف مهاجر وصلوا بريطانيا بعدما عبروا القناة الإنجليزية خلال العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ووفقا لتحليل أجرته وكالة برس أسوسيشن البريطانية لبيانات الحكومية البريطانية، فقد وصل 8393 شخصا المملكة المتحدة منذ بداية 2022 بعدما أبحروا عبر مسارات الشحن المكتظة من فرنسا في قوارب صغيرة.

ويزيد هذا الرقم بواقع الضعف عن الرقم المسجل لنفس الفترة في 2021 (3112)، وأكثر من ست أمثال العدد المسجل خلال نفس الفترة في 2020 (1340).

واستأنفت المعابر العمل مطلع الأسبوع حيث وصل أكثر من 600 شخص مدينة كنت على مدار يومين، وذلك بعد أربعة أيام متتالية الأسبوع الماضي من عدم تسجيل أي وصول بسبب سوء الأحوال الجوية.