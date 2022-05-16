التنمية الصناعية: التحدي الذي يواجه الدولة هو خلق بيئة مناسبة أمام المستثمرين

قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنّ التحدي الذي يواجه الدولة في الوقت الراهن هو خلق بيئة مناسبة للمستثمرين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أنّ الدولة لا تعتمد فقط على المستثمر الأجنبي، مشدّدًا في هذا السياق على الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ توفير البيئة المناسبة يشتمل على توفير قطعة الأرض وأن تكون مرخصة مع إطلاق الحوافز التي تتيح للمستثمر تنفيذ مشروعه على الفور.

ولفت إلى أنّ الدولة قادرة من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة، على جذب استثمارات داعمة للقطاع الاقتصادي.



