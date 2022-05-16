حصيلة الوفاة بفيروس كورونا بلغت 50 حالة في كوريا الشمالية

بعد أيام من إعلانها حدوث تفش لفيروس كورونا، قالت كوريا الشمالية إن حصيلة الوفاة بالفيروس بلغت 50 حالة.

وبحلول مساء أمس الأحد، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حمى إلى أكثر من 2ر1 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اليوم الاثنين، نقلا عن مركز الطوارئ لمنع الوباء.

وقد تعافي أكثر من نصف المرضى.

وتجنبت كوريا الشمالية الإشارة إلى فيروس كورونا. وبدلا من ذلك استمرت في التحدث عن "تفشي وباء".

وأصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أوامره خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي أمس الأحد بحشد الجنود للمساعدة في توزيع الأدوية في العاصمة.

ولم يتضح بعد عدد حالات الإصابة بالحمى التي تعود بالفعل إلى فيروس كورونا.

ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية ليست لديها الإمكانيات لإجراء اختبارات جماعية.

ويذكر أن كوريا الشمالية أكدت رسميا أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخميس الماضي في أول مرة منذ تفشي الجائحة منذ أكثر من عامين.