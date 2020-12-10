الشروق تحقق: ما حقيقة إغلاق الأمم المتحدة ملف كورونا وملاحقة العدل الدولية لمدير فايزر؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد بإصدار محكمة العدل الدولية قرار بتوقيف مدير شركة فايزر للأدوية بتهمة الإبادة الجماعية، وإصدار الأمم المتحدة قرار بإغلاق ملف وباء كورونا نهائيا.

"الشروق" قامت بالتحقق من هذا المنشور وتبين أنه ليس له أي أساس من الصحة، فبالرجوع إلي الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، لم يظهر البحث أي وجود لحكم في هذا الشأن الوارد في المنشور المتداول.

علماً بأن أخر حكم صادر عن المحكمة في 21 أبريل 2022 بعنوان "الانتهاكات المزعومة للحقوق السيادية والمساحات البحرية في البحر الكاريبي" وهي دعوى رفعتها نيكاراجوا ضد كولومبيا.

ويعود الخبر المزعوم إلي موقع بعنوان commonlaw.earth ، نشر في 15 يناير 2022 نصاً موقعاً باسم شخص يدعي كيفن أنيت ، قدم فيه "حكما" اصدرته ما تسمي بـ"محكمة العدل الدولية للقانون العام" يقضى على 75 فردًا بالسجن مدى الحياة، ومصادرة أصولهم وحظر شركاتهم، وحظر بيع لقاحات كوفيد-19 الخاصة بهم او استخدامها باعتبارها منتجات للإبادة الجماعية الطبية والقتل الجماعي".

وبحسب هذا الحكم، بين هؤلاء الأشخاص المدانين، ألبرت بورلا وإيما والمسلي، الرئيسان التنفيذيان لشركتي فايزر وجلاكسو سميث كلاين، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس وزراء الكندي جاستن ترودو".

أما عن قرار الأمم المتحدة المزعوم بإغلاق ملف كورونا نهائيا، فهو عبارة عن اجتزاء وتحريف لبيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في التاسع من مارس الماضي بمناسبة مرور سنتين على ظهور وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودعا جوتيريش في البيان المجتمع الدولي إلى حشد الجهود معا لإنهاء وباء كورونا (كوفيد -19) لدى كل الناس وكل البلدان، وإغلاق هذا الفصل المحزن في تاريخ البشرية، مرة واحدة وإلى الأبد".