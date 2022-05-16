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دول أفريقية تطلب تمويلا جديدا ميسرا من صندوق النقد

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 11:31 م

طلب زعماء دول أفريقية من صندوق النقد الدولي اتخاذ قرار سريع بشأن مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة لقارة أفريقيا للمساعدة في تمويل الاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وتأثير الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة مالية نيجيريا زينب أحمد قولها خلال مؤتمر للأمم المتحدة لوزراء المالية الأفارقة في ديامينياديو /30 كيلومترا/ شرق العاصمة السنغالية داكار، إنه يتعين على صندوق النقد الدولي أن "يدرس بشكل عاجل الحاجة إلى إصدار حقوق سحب خاصة" وأن يقوم "مؤقتا بزيادة حدود الوصول إلى التمويل الطارئ حتى عام 2025".

ودعا وزراء مالية دول من بينها السنغال وزيمبابوي وأنجولا أيضا إلى تحقيق تقدم بشكل أسرع في إعادة هيكلة ديون الدول المثقلة بالديون وفقا لإطار عمل مشترك، وافقت علية مجموعة العشرين ونادي باريس في عام 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا.

وقد تقدمت تشاد وزامبيا وإثيوبيا بطلبات لإعادة هيكلة ديونها بموجب إطار العمل، لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع الدائنين

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