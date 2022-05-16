رئيس بيلاروسيا: نعمل منذ 2014 على حل الأزمة في أوكرانيا لكنهم يسممون القضية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنّ منظمة معاهدة الأمن والتعاون الجماعي لعبت دورا في استقرار الاتحاد السوفييتي ويجب أن تواصل مسؤولياتها.

وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول المنظمة، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، أنه يتم العمل منذ عام 2014 على حل الأزمة في أوكرانيا لكنهم - أي الغرب وكييف - يسممون القضية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لديه رغبة في تمديد الأزمة لهدف وصفه بأنه «معروف»، دون أن يذكره.

ولفت إلى أنّ الغرب يعمل على منع مشاركة روسيا في المنظمات الدولية، في خطوة وصفتها بأنها تمثّل خرقًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وتابع: «أنا واثق من أن العقوبات الجهنمية ما كانت لتفرض لو شكلنا جبهة واحدة في مواجهتها، ولا بد من مواجهة الحرب الإعلامية في إطار الاتفاقيات في مجال الأمن المعلوماتي».