السيسي يوفد مندوبا إلى سفارة الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين العام برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيل كلمة بسجل التعازي.