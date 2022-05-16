العراق: شاحنة محملة بحديد التسليح وراء انهيار جسر ميسان

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كشفت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، عن ملابسات انهيار جسر في محافظة ميسان جنوبي العراق.

ونقلت قناة "السومرية"، عن بيان للدفاع المدني قوله إن فرق المديرية تعاملت مع حادث انهيار جسر سطيح الرابط بين محافظة ميسان والبصرة في ناحية العزير المتهالك القديم نتيجة الحمل الزائد بعد مرور شاحنة نوع تريلة محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح الخاص بالبناء ما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط الشاحنة جزئيا.

(جسر الإصلاح الحديدي)

كما لقبه محافظ ميسان علي دواي

الذي يربط الطريق العام بين ميسان والبصرة في مدينة العزير

انهار وتفلش بسبب مرور تريله واحده .!!



شبي اصلاحكم ينهار امام التريلات؟؟

هذا هم خشان ؟؟

همزين مانازل البعير من التل جان سقط بالنهر . pic.twitter.com/5mdrHDrXPL — دُرة حـيـدر (@aiyean90) May 16, 2022

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في ميسان هرعت على الفور إلى مكان الحادث وعملت على سحب الشاحنة ووضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الجسر أمام حركة المواطنين لمنع وقوع الحوادث لحين إصلاحه.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.

وأصدرت قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه: "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي عاقت تنفيذ عملها.