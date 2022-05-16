بريطانيا تعتزم اعتبار مشروعات الغاز الطبيعي استثمار أخضر

تعتزم بريطانيا اعتبار بعض مشروعات الغاز الطبيعي استثمارات خضراء مستدامة، في إطار مجموعة مبادئ منتظر نشرها في وقت لاحق من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الغاز الطبيعي مطلوب كوقود انتقالي ليحل محل الفحم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المحتمل أن تكون مقترحات بريطانيا متفقة مع إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تم إعلانها في وقت سابق من العام الحالي.

ومن المحتمل أن تثير خطة بريطانيا نفس الانتقادات التي أثيرت ضد خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الغاز الطبيعي، حيث يقول أنصار البيئة إنها تهدد الجهود الرامية للتحول إلى الطاقة المتجددة. لكن بريطانيا تركز بشكل متزايد على زيادة إنتاج الطاقة المحلي منذ نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ويمكن أن يؤدي اعتبار مشروعات الغاز الطبيعي مشروعات خضراء إلى جذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص إلى هذه المشروعات وهو ما سيساعد في التحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون.

كان وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتينج قد كشف الأسبوع الماضي عن اعتزام الحكومة زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال لتحسين أمن الطاقة لبلاده. وقال مصدر بريطاني إن الإنتاج المحلي من النفط والغاز أفضل نظرا لانخفاض الانبعاثات الكربونية له مقارنة بالغاز المستورد.