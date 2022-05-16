ضبط مركب عليها 201 مهاجر قبالة السواحل الليبية

تمكن زورق دورية تابع لحرس السواحل وأمن المواني بالقطاع الأوسط برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، من ضبط مركب مجهولة الهوية على متنها 201 مهاجر غير قانوني من جنسية بنغالية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، صباح اليوم الاثنين، أن جهاز السواحل أرسل الزورق "زوارة" للقيام بالمهمة، بعد أن تم تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

ولم يشر المركز لمكان الإنقاذ أو ساعته، إلا أنه أكد نقل المهاجرين إلى قاعدة الخمس البحرية، (نحو 100 كيلومتر شرق طرابلس)، وتسليمهم للجهات المختصة، موضحا أن أعمال الإنقاذ عامة تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير القانونيين عبر البحر.