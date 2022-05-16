العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد المستشفى بعد حوالي ثماني أيام عقب إجراء "فحوصات" شملت منظارا للقولون.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودية "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان" وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة"، كما "عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 86 عاما والذي يقود المملكة منذ العام 2015، دخل في الثامن من الشهر الحالي إلى المستشفى في جدة لإجراء فحوصات طبية .