نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد التزام إدارة بايدن بتعميق العلاقات مع الإمارات

ترأست نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، اليوم الاثنين، وفدًا رئاسيًا أمريكيًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لتقديم التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الاثنين، نقلت «هاريس»، التعازي نيابة عن الرئيس جو بايدن والشعب الأمريكي، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت «هاريس» أن «الشيخ خليفة كان صديقًا جيدًا للولايات المتحدة، وشريكًا موثوقًا به للإدارات الأمريكية المتعاقبة»، مهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت على قوة شراكة الولايات المتحدة مع الإمارات، والتزام إدارة بايدن بتعميق العلاقات لتعزيز مصالح الشعبين الأمريكي والإماراتي، خلال السنوات المقبلة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت الماضي، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعًا في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد.

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.