 7 وفيات جراء غرق قارب مهاجرين في طريقه من الجزائر إلى إسبانيا - بوابة الشروق
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7 وفيات جراء غرق قارب مهاجرين في طريقه من الجزائر إلى إسبانيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:49 م

لقي اليوم الإثنين 7 أشخاص حتفهم، فيما فُقد شاب وشقيقته ونجى اثنان بعد غرق قارب مهاجرين تقليدي كان متجها من سواحل الجزائر نحو إسبانيا.

وكشف مقربون من عائلات الضحايا أن القارب انطلق ليلة أمس متجها نحو إسبانيا، حيث كان يقل 11 شخصا، معظمهم خاض سابقا تجربة الهجرة عبر القارب وتعرض للترحيل من إسبانيا.

وبحسب ما أدلى به ذات المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد غرق قارب المهاجرين بسبب سوء الأحوال الجوية أمس وكثافة الضباب الذي استحالت الرؤية معه.

ويتواجد الناجون حاليا في غرفة العناية المركزة، في حين تحاول هيئة الحماية المدنية البحث عن شاب وشقيقته كانا قد فقدا إثر غرق القارب.

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