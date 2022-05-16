أصيب طفل في بلدة بطرماز - الضنية اللبنانية في رأسه نتيجة رصاص طائش، أطلق في البلدة والمنطقة، خلال احتفالات أقيمت بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، تم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

ووجهت نداءات عدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين اللبنانيين إلى عدم إطلاق النار بالمناسبة، وتحذر من آثار هذه العادة السيئة.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إن نسب الاقتراع بالانتخابات النيابية جيدة، لافتًا إلى أنها أقل قليلا من النسب التي تحققت في الانتخابات السابقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، اليوم الاثنين: «رغم كل التشكيك، استطعنا إجراء الانتخابات بطريقة جيدة، وكل الحملات التي تترافق مع فرز النتائج تأكدوا أنها لا تؤثر على عملنا وعمل القضاة، ففي هذه اللحظات غالبيتهم موجودون ووصلوا الليل بالنهار».

وتابع: «لم تجر أي عملية فرز في الظلام، وأن ما أعلنته لادي غير صحيح، فما حصل أن الكهرباء انقطعت داخل غرفة مركز الاقتراع في سوكلين الكرنتينا فتم رفع القابس، وعاد التيار بثوان معدودة قبل بدء عملية الفرز وقبل فتح الصندوق الذي كان محكم الإقفال».

ورفض وصف الانتخابات بالمخيبة للآمال قياسا بانتخابات 2018، متابعًا: «في كل الانتخابات حول العالم هناك نسب تصويت، نحن دعونا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع لنقل لبنان الى لبنان الغد بالإصرار والعزيمة والإمل ونصل إلى لبنان الذي نرغب فيه».