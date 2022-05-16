إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي بتكلفة 16 مليون جنيه شرق القاهرة

"مصدر":"مدرسة للتعليم الأساسي بقدرة استعابية 880 طالبا وأخرى ثانوية تسع 1220 طالبة

تبذل محافظة القاهرة جهدًا ملحوظًا فى تطوير منظومة التعليم بمختلف أحيائها، حيث وضعت المحافظة ضمن مخططاتها إنشاء مدرستين بحي السلام أول وأخرى بالسلام ثاني، في شرق القاهرة، للحد من التكدسات الطلابية داخل الفصول، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يفتتح اللواء خالد عبد العال، محافظة القاهرة، المدرستين بعد الانتهاء من العام الدراسي الجاري وانطلاق العام الدراسي المقبل.

وقال مصدر مسئول بهيئة الأبنية التعليمية شرق القاهرة، إن الجهات المعنية بإنشاء المدارس تبذل جهدًا كبيرًا فى تصميمها على أعلى مستوي، مضيفًا أنها مزودة بكل اشتراطات الأمن الصناعي، كتواجد طفايات الحريق ومواسير الضخ الكبيرة بمختلف أنحاء المدارس، حفاظًا على الطلاب والعاملين بقطاع التعليم.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من إنشاء وفرش مدرسة تعليم أساسي لطلاب الابتدائية والإعدادية بمنطقة النهضة بحي السلام ثاني.

وأشار إلى أن القدرة الاستعابية لها 880 فصلا، مقسمة داخل مباني الابتدائية والإعدادية كلًا على حده ومكانة محدد ومعلوم داخل المدرسة.

وأوضح أنها لخدمة أهالي منطقة النهضة والمناطق المجاورة حسب توزيع مديرية التربية والتعليم للطلاب ولكثافاتهم، لافتًا إلى أن إجمال تكلفة البناء والفرش بلغ 6 ملايين جنيه، حيث إنها مزودة بملاعب للطلبة والطالبات لتقضية أوقات الترفيه التي تحددها المدرسة وفقًا لجداولها.

ونوه المصدر، بأن محافظة القاهرة متمثلة في هيئة الأبنية التعليمية تسابق الزمن في الارتقاء بمنظومة التعليم من حيث البناية والتصميم وجودة الفرش المتواجد بالمدارس، مشيرًا إلى أن شرق القاهرة من المناطق المكتظه بالسكان، لذا ننشأ العديد من المدارس للحد من التكدسات الطلابية داخل الفصول، حفاظًا على تحصيلهم أقدر قدر من المعلومات.

وذكر المصدر، لـ"الشروق" أنه تم الإنتهاء من بناء وفرش مدرسة أملاك 3 الثانوية بنات، بحي السلام أول، شرق القاهرة، موضحًا أن عدد الفصول بلغ 30 فصلًا مفروشًا بالمقاعد والديسكات المخصصة لجلوس الطلاب والطالبات عليها لشرح الدروس والأمتحان عليها.

وتابع: "المدرسة قدرتها الاستيعابية 1200 طالبة من أهالي السلام أول، وباقي أهالي شرق القاهرة حسب التوزيع الجغرافي الذي تعتمده مديرية التربية والتعليم"، موضحًا أن تكلفتها الإجمالية قدرت بنحو 10 ملايين جنيه.