أكدت روسيا أن إبعادها اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن بيان وزارة الخارجية الروسية ردا على مجموعة "G7" قولها:"نلاحظ مرة أخرى أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وإعاقة تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني من موجات متواصلة من فيروس كورونا، وانتشار التضخم، وتشديد السياسة النقدية للائتمان في البلدان المتقدمة".

وأضافت أن "رفع مستوى هستيريا العقوبات ضد روسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا من عوامل الاستقرار أو التحفيز للاقتصاد العالمي".