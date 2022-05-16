عمرو أديب يؤيد قرار الأهلي خوض نهائي إفريقيا: هي دي روح الفانلة الحمراء

أيّد الإعلامي عمرو أديب، قرارات النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الوداد المغربي، والتي ضمّت إعلانًا من إدارة المارد الأحمر بخوض المباراة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» الذي يُقدمه ، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «قرار محترم.. هي دي روح الفانلة الحمراء، وإن شاء الله يكسب البطولة من قلبي».

وأضاف أن كان يرفض المطالب التي وُجهت لإدارة الأهلي بعدم خوض المباراة، وأضاف: «فكرة الملعب بتاعي أو بتاعك انتهت في أوروبا».

وأشار أديب، إلى أنّ المطلوب في المباراة النهائية هو إتمامها بشكل عادل، لافتًا إلى أن تحركات النادي الاهلي هدفت إلى ضمان حقوقه، وأنه لا توجد مشكلة مع الجمهور المغربي.

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